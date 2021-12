Il notebook 3K di KUU si rinnova e mostra i muscoli: ora in sconto con spedizione dall’Europa!

Il notebook low budget con display 3K del brand cinese torna nuovamente alla riscossa in una veste rinnovata. KUU YoBook Pro debutta su Banggood in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa e porta con sé una sfilza di novità!

Codice sconto KUU YoBook Pro: il nuovo notebook low budget arriva su Banggood





In termini di design e stile, KUU YoBook Pro non introduce novità visibili. Ancora una volta ci troviamo alle prese con un notebook dall'aspetto premium, con una scocca metallica ed un corpo leggero. Il terminale punta nuovamente ad offrire un display performante, con un pannello IPS da 13.5″ con risoluzione 3K (3000 x 2000 pixel); tuttavia si cambia registro entrando nel vivo delle specifiche tecniche. Il processore Pentium è stato sostituito con una soluzione Intel Celeron N4120 (con grafica Intel UHD 600) e anche lato memorie abbiamo un salto in avanti con 8 GB di RAM DDR4 e storage SSD da 256 GB espandibili. Presenti all'appello una batteria da 38 Wh, una pratica porta Type-C ed una tastiera retroilluminata.

Il nuovo notebook KUU YoBook Pro debutta su Banggood ad un prezzo allettante grazie al codice sconto dedicato, con tanto di spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu