La friggitrice XXL per la famiglia è Proscenic T22: il regalo di Natale che fa felici tutti!

State pensando ad un regalo perfetto da mettere sotto l'albero? Un prodotto in grado di mettere d'accordo tutta la famiglia? Allora prendetevi per la gola con Proscenic T22 XXL, la friggitrice ad aria smart formato maxi in offerta con codice sconto direttamente dall'Europa!

Codice sconto Proscenic T22 XXL: la friggitrice ad aria smart per tutta la famiglia

Dotata di una capienza di 5 litri, un pratico display LED per visualizzare i vari dettagli ed un cestello antiaderente facile da lavare, la friggitrice ad aria smart Proscenic T22 si presenta con un design stiloso e la classica qualità della compagnia asiatica. Il dispositivo è dotato di un motore da 1700W e grazie alla tecnologia TurboAir è in grado di offrire una circolazione dell'aria ancora più efficiente, in modo da ottimizzare e migliorare la cottura dei cibi. Ovviamente, trattandosi di un prodotto smart è in grado di interfacciarsi con lo smartphone: è possibile sfruttare i controlli da remoto, monitorare la cottura e scoprire tante ricette online.

Volete saperne di più? Allora vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del modello T21, in modo da tastare la qualità e le capacità dei prodotti del brand!

La friggitrice ad aria Proscenic T22 scende ad un prezzo super grazie al nuovo codice sconto di GShopper, ovviamente con spedizione dai magazzini europei dello store e la possibilità di pagare tramite PayPal. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

