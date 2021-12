Con questo controller ogni smartphone sarà da gaming | Coupon

Il mobile gaming ci ha donato sicuramente modelli molto prestanti e soprattutto una mobilità maggiore mentre si gioca. Tuttavia, se proprio non volete mollare il vostro smartphone potete ripiegare su un accessorio di tutto rispetto, che renderà di certo molto più gradevole giocare. Il controller per smartphone Android GameSir X2 offre un design elegante, una pratica porta Type-C ed una valanga di pulsanti, il tutto ad un prezzo interessante grazie al codice sconto dedicato su Geekbuying.

Codice sconto GameSir X2: il controller per smartphone comodo e completo





In termini di stile, le immagini parlano da sole. Il controller GameSir X2 è adatto esclusivamente a smartphone Android e si collega al dispositivo inserito nell'alloggiamento tramite Type-C. Il prodotto è adatto a telefoni fino a 173 mm mentre la presa Type-C può essere inclinata fino a 51°, in modo da inserire lo smartphone senza alcun problema o fastidio. Presente all'appello un pratico pulsante per effettuare screenshot rapidi, utili per immortalare i momenti migliori. In ogni caso, per chi necessita di un modello Bluetooth, è presente anche questa versione.

Inoltre il controller permette di giocare senza senza dover pensare alle temperature: una volta inserito, il dispositivo è leggermente rialzato rispetto all'alloggiamento, in modo da non andare ad ostruire completamente il retro.

Il controller per smartphone Android GameSir X2 è disponibile in offerta con codice sconto su Geekbuying.

