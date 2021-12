CHUWI GemiBook Pro è il laptop con display 2K e WiFi 6 dal prezzo imbattibile

Il notebook low budget CHUWI GemiBook Pro torna nuovamente in offerta con codice sconto e il prezzo è davvero niente male. Un portatile completo ed affidabile, economico ed elegante, dotato di un display 2K e il supporto al Wi-Fi 6 (per la ma massima stabilità e velocità).

Codice sconto CHUWI GemiBook Pro: come risparmiare con Banggood

Adatto sia per la produttività che per l'intrattenimento, CHUWI GemiBook Pro arriva con corpo metallico compatto e leggero; in terminale monta un display IPS da 14″ con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel) e rapporto in 3:2. Il processore è un Intel Celeron J4125 supportato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD. Per la connettività troviamo il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6 Dual Band. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione del notebook!

Trovate il portatile low budget CHUWI GemiBook Pro in offerta con codice sconto su Banggood, insieme alla spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

