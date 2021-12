Blackview Tab 11: il tablet 4G con Widevine L1 arriva su Banggood ed è subito in sconto

Dopo il lancio ufficiale il nuovo tablet 4G con certificazione Widevine L1 arriva finalmente anche su Banggood: Blackview Tab 11 debutta in offerta con codice sconto, un'occasione ghiotta per mettere le mani su un terminale completo ed affidabile, votato alla multimedialità.

Come visto nelle scorse settimane e come menzionato in apertura, il punto di forza di Blackview Tab 11 è di certo l'attenzione alla multimedialità. Il tablet è dotato di un ampio display IPS da 10.36″ con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel), perfetto per guardare film e serie TV in streaming. Ciliegina sulla torta, grazie alle certificazione Widevine L1 godere di Netflix, Disney+, YouTube (e tanti altri) in alta qualità non sarà di certo un problema! Il resto delle caratteristiche vede protagonista un chipset Unisoc T618, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, una capiente batteria da 6.580 mAh ed una fotocamera da 13 MP. Inoltre si tratta di un dispositivo dotato del supporto Dual SIM 4G e GPS.

Finalmente il nuovo Blackview Tab 11 arriva su Banggood, in offerta con codice sconto: al momento il tablet 4G viene proposto con spedizione dalla Cina, ma il prezzo è comunque parecchio conveniente. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

