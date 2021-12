Amazfit Neo è un tuffo nel passato e costa pochissimo con questo coupon!

Ci sono dispositivi che entrano nel cuore e che anche a distanza di tempo ingolosiscono non poco. Il caso più recente è senza dubbio quello dello smartwatch Amazfit Neo, la soluzione ideale per gli amanti degli orologi vintage ma che non vogliono rinunciare alle funzionalità smart: con questo codice sconto di Banggood il risparmio è assicurato!

Codice sconto Amazfit Neo: lo smartwatch old style torna nuovamente in offerta

Amazfit Neo si distingue sicuramente per il suo look vintage, come con il display LCD STN da 1.2″, ma con funzioni più che moderne. Infatti possiamo monitorare i parametri essenziali per la nostra quotidianità e possiamo farlo per molti giorni (circa 28) con una sola carica. Non mancano poi elementi intelligenti come la ricezione delle notifiche, che poi possono essere consultate sullo smartphone e sempre per i parametri, tutto è monitorabile sull'applicazione Zepp. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione del wearable!

Ma dove potete acquistare questo ottimo smartwatch dedicato ai più nostalgici? Amazfit Neo è in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa grazie allo store Banggood, ad un prezzo parecchio vicino al suo minimo storico. A questa cifra, è totalmente preferibile ad ogni orologio analogico e digitale (se amate questo particolare stile)! Di seguito trovate il link all'acquisto ed il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il