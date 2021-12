Amazfit GTR 3 è lo smartwatch da avere e da regalare: ora al miglior prezzo di sempre!

Dopo aver visto come risparmiare sull'acquisto del modello GTS 3 è arrivato il momento di pensare anche al fratello maggiore: Amazfit GTR 3 scende per la prima volta al miglior prezzo, grazie ad un'offerta targata eBay con spedizione dall'Italia tramite un venditore top (quindi super affidabile).

Amazfit GTR 3 scende al miglior prezzo su eBay

Il nuovo indossabile di Huami adotta uno stile elegante e raffinato, con un ampio display AMOLED da 1.39″ dotato di curvatura 2.5D ed un corpo sottile e resistente (con tanto di impermeabilità fino a 5 ATM). Non mancano tutte le funzionalità per lo sport e la salute, con monitoraggi migliorati grazie al sensore biometrico BioTracker 3.0 PPG: frequenza cardiaca H24, SpO2, sonno, frequenza respiratoria, stress. Inoltre con un semplice tap è possibile ottenere una misurazione completata di tutti i dati relativi alla salute. Per tutti i dettagli ed una visione più completa di Amazfit GTR 3 date un'occhiata alla nostra recensione.

Il nuovo Amazfit GTR 3 scende al miglior prezzo di sempre grazie ad un'offerta su eBay, con spedizione direttamente dall'Italia (da un venditore con affidabilità top). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Amazfit (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il