Nuovo ribasso per il notebook Intel Core i7 di Alldocube: il low budget più potente!

Con l'arrivo dei saldi estivi c'è sempre voglia di fare acquisti tecnologici a prezzi convenienti e ovviamente Banggood non si fa trovare impreparato. Il notebook economico ma dalle ottime specifiche – tra cui il chipset Intel Core i7 – Alldocube i7Book torna in offerta ad un prezzo top

Codice sconto Alldocube i7Book: il notebook economico con specifiche top scende al miglior prezzo

Com'è composto quindi questo laptop, di cui abbiamo realizzato anche una recensione? Come possiamo vedere, partendo dal display, abbiamo un buon pannello Full HD da 14.1″ IPS, ma è nella componente hardware interna che abbiamo i dettagli più interessanti. Infatti, la CPU Intel Core i7-6660U permette di gestire al meglio tante operazioni di produttività e studio. Ma anche la GPU integrata Intel Iris Graphics 540, combinando il tutto con 8 GB di RAM e 256 GB SSD (espandibile) permette di avere ottime prestazioni.

Oltre a questo, abbiamo il supporto al Wi-Fi 801.11ac ed il Bluetooth 4.2. La batteria da 51.3 Wh permette una buona autonomia, mentre le porte sono disposte con tre USB 3.0, una Type-C per dati e ricarica, una porta HDMI, uno slot Micro SD, il jack da 3.5 mm e l'ingresso per l'alimentatore. Insomma, non manca nulla. Presente infine anche una webcam che non guasta mai.

Il notebook economico Alldocube i7Book è disponibile in offerta

