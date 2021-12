Il modulo Co Print vola su Kickstarter: le stampanti 3D prendono colore

Le stampanti 3D sono sicuramente un mezzo creativo molto interessante e in grado di realizzare lavori di ogni tipo. Ma se potessimo darvi colore e materiali differenti? Oggi è possibile grazie al modulo multi-filamento Co Print, che permette di arricchire il lavoro delle stampanti 3D e ha ampiamente superato il target di crowdfunding su Kickstarter.

Co Print: ecco il modulo multi-filamento come colora i lavori delle stampanti 3D Creality e non solo

Ma come funziona questo modulo realizzato dal partner strategico del produttore di stampanti 3D Creality? Cosa fa esattamente? Questo esclusivo modulo multi-filamento, è un accessorio che trasforma le stampanti 3D FDM basate su estrusori Bowden in stampanti 3D appunto multi-filamento, che non è semplicemente un doppio estrusore Bowden, ma è molto di più. Infatti, Co Print è in grado di stampare con un massimo di sette materiali diversi contemporaneamente, offrendo agli utenti una flessibilità importante in ciò che possono creare.

Ma quali sono le qualità principali del modulo Co Print? Come già ribadito, permette sette uscite di filamenti per rendere i lavori multicolore e multi-materiale. Inoltre, ha un design compatto e minimale con misure da 63 mm x 133 mm x 173 mm, in cui è incluso un display da 1.8″ per gestire il lavoro e proprio per questa sua struttura è adatta ad ogni stampante 3D Bowden FDM, specialmente quelle a marchio Creality. Infine, il sistema di approvvigionamento previene che i filamenti si aggroviglino.

Ma dove possiamo trovare questo comodo accessorio per stampanti 3D? Il modulo Co Print ha visto una proficua campagna di crowdfunding su Kickstarter che terminerà il 24 dicembre 2021. Ovviamente, anche in questo caso i backers che parteciperanno riceveranno, oltre al prodotto, anche alcuni accessori utili. Le spedizioni, secondo le stile dell'azienda, dovrebbero partire invece da marzo 2022. Trovate tutti i dettagli nel link che trovate in basso. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

