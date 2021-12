Lo speaker tuttofare AUKEY in offerta al 30% in meno

Per chi è spesso in movimento, per chi lavora in spazi compatti, una cassa Bluetooth può essere la fonte audio più comoda possibile. Se poi è un modello come lo speaker Bluetooth AUKEY SK-A2, ora in offerta sullo store ufficiale grazie ad un codice sconto, allora diventa la soluzione ideale.

AUKEY SK-A2: come ottenere lo speaker Bluetooth in offerta con codice sconto

Prima di conoscere le modalità di acquisto per questa cassa Bluetooth AUKEY, conosciamola meglio tra design e caratteristiche. Si tratta di un prodotto dalle forme decise, colorate (in quanto è disponibile in 4 varianti) e soprattutto abbastanza compatte. Ma sono le sue caratteristiche a rendere il modello SK-A2 ancor più interessante.

Si parte da due speaker HD da 45 mm, ma anche la possibilità di effettuare un pairing Total Wireless tra due altoparlanti SK-A2 per avere una postazione stereo di discreto livello, sia per il proprio monitor PC, sia per ascoltare semplicemente musica. Inoltre, per chi è spesso in giro, la certificazione d'impermeabilità IP67 è un must importante per questo prodotto. Infine, la batteria garantisce un'ampia copertura fino a 28 ore di ascolto.

Trovate quindi lo speaker Bluetooth AUKEY SK-A2 ad un super prezzo in offerta, questo grazie al codice sconto del 30% che lo store ufficiale ha pensato per tale prodotto e con tutti i benefici della garanzia diretta del brand. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

