ASUS ZenFone 8 si aggiorna ad Android 12

Come previsto da calendario, sta ufficialmente partendo il rilascio dell'aggiornamento ad Android 12 per la serie ASUS ZenFone 8, compreso il modello Flip. Per il momento pare che il major update sia in fase di roll-out solamente sul modello più compatto, ma è soltanto questione di tempo prima che arrivi a tutti. Il mese di dicembre è infatti quello scelto come finestra temporale per il major update per ambedue i modelli.

È partito l'aggiornamento ad Android 12 per ASUS ZenFone 8

Dopo Samsung e OnePlus, ASUS è così l'ultimo produttore ad aver rilasciato l'aggiornamento stabile che porta l'ultima versione del robottino verde sui propri top di gamma. Il firmware in fase di rilascio è quello siglato come 31.1004.0404.55, occupa poco più di 1 GB e non porta con sé grandi stravolgimenti. Oltre alle novità importate dallo stesso Android 12 e alle patch di sicurezza di novembre, la ZenUI di ASUS mantiene un approccio abbastanza stock e in linea con l'OS di Google.

Come tutti i major update del genere, anche l'arrivo di Android 12 per ASUS ZenFone 8 e 8 Flip sarà diviso in scaglioni, pertanto non arriverà a tutti nello stesso momento. Per il momento non sembra che in Italia sia ancora partito, ma il roll-out potrebbe partire già nelle ore successive alla pubblicazione di questo articolo.

