ZTE e gli smartphone: come si innova il mercato?

Negli ultimi 10 anni, abbiamo visto una progressiva evoluzione di quello che è il mercato della telefonia, ad oggi uno dei più redditizi della tecnologia. Tra i protagonisti assoluti di questa evoluzione troviamo un brand come ZTE, che possiamo ad oggi definire un vero e proprio apripista del settore, proprio grazie a numerose innovazioni che vanno dalla fotografia, all’audio e alla connettività per tutto ciò che riguarda gli smartphone, che hanno reso quella dell’azienda una vera e propria mission.

ZTE “Pave the Way”: come rendere l’innovazione smartphone l’obiettivo fondamentale

Ed è proprio l’idea di voler essere i primi del settore su cui si fonda la filosofia ZTE. Con il motto “Pave the Way”, il brand ha ottenuto i maggiori successi nel campo degli smartphone, portando per la prima volta sul mercato tecnologie prima solo ipotizzabili. Non è stato un percorso semplice e soprattutto non è stato senza difficoltà, ma ha poi pagato in termini di riconoscimenti e affidabilità. Il tutto credendo sempre nell’essere diversi, spesso unici al fine di supportare il cambiamento.

Axon: doppia fotocamera

Ma qual è il tragitto intrapreso dal brand nell’innovazione smartphone? Tutto è partito con l’arrivo sul mercato dell’iconico ZTE Axon nel 2015, che è stato il primo dispositivo al mondo con una doppia fotocamera posteriore, cambiando il modo di concepire l’imaging.

ZTE Axon 7: speaker stereo

A rendere poi la multimedialità completa mainstream è stato il suo successore, cioè ZTE Axon 7, nel 2016, che il primo ad avere un doppio speaker stereo ed amplificare le possibilità di ascolto dell’audio.

Axon M: il pieghevole

Cosa serviva però al mercato per essere totalmente innovato? Cosa avrebbe cambiato il concetto della telefonia, tanto da essere non solo apripista ma profetico e precursore di ciò che oggi sta per diventare la normalità nel panorama smartphone? Già nel 2017, ZTE presento Axon M, il primo smartphone pieghevole al mondo, che all’epoca sembrava già futuristico.

Axon 10 Pro: connettività 5G

ZTE inoltre, per chi non lo sapesse, è leader mondiale delle telecomunicazioni e quindi tra le prime aziende a rendersi conto che bisognava fare un passo in avanti per la connettività mobile, con l’avvento del 5G. Proprio per questo, nel 2019 fu lanciato Axon 10 Pro, il primo smartphone al mondo dotato del supporto alla nuova modalità di connessione.

Axon 20: fotocamera sotto il display

Una volta che il 5G è diventato estremamente popolare e con un rapporto domanda/effetto normalizzata, ZTE è tornata a guardare all’innovazione hardware dei propri dispositivi, provando ulteriormente ad evolvere un mercato che si espande ma che rimane ancorato a determinati dettami.

Quindi, si è guardato di nuovo all’imaging, ma con uno step successivo. Infatti, sempre più persone vogliono sempre meno “disturbi” tra loro e la visione di contenuti, ma come si può realizzare tutto ciò? L’ideale diventa quindi la fotocamera frontale sotto al display, con ZTE che anticipa tutti nel 2020 lanciando Axon 20 e aprendo di nuovo a tante possibilità per il settore.

ZTE Axon 30: continuità e futuro

E per il 2021? Sebbene negli anni sia stato un tripudio di prime volte, ZTE ha voluto anche una prima volta in fatto di continuità, che si è tramutata nella fotocamera sotto il display di seconda generazione installata su Axon 30, che rende il sensore sottostante pressoché invisibile.

Insomma, una storia costellata di primati e di continui successi, con un unico obiettivo: semplificare l’esperienza d’uso introducendo sempre novità perfettamente adattate agli utenti comuni, con uno sguardo vigile sul futuro. Per saperne di più, vi lasciamo il link al sito ufficiale del brand. In ogni caso, per chi volesse provare l’esperienza al top di ZTE può consultare il nostro articolo in merito alle prime offerte Black Friday dedicato.

