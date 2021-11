ZTE Axon 30 Ultra a metà prezzo nella folle offerta dei Flash Sale Black Friday!

ZTE è sicuramente uno dei brand più attenti alle esigenze degli utenti e lo abbiamo già visto con le prime occasioni per il Black Friday 2021, qui il nostro approfondimento, sulla serie Axon 30. Ma l'azienda vuole fare ancora di più e lancia i Flash Sale Black Friday, dove potrete ottenere il top gamma ZTE Axon 30 Ultra ad un prezzo mai visto!

ZTE Axon 30 Ultra: Snapdragon 888 e tripla fotocamera 64 MP in sconto del 50% con i Flash Sale Black Friday

Quali sono i vantaggi nell'acquistare un ZTE Axon 30 Ultra a metà prezzo? Il primo, senza dubbio, è la possibilità di ottenere un flagship dotato del chipset Snapdragon 888 ad un prezzo letteralmente stracciato, ma non finisce qui. Infatti, lo smartphone è dotato di un display AMOLED con super refresh rate a 144 Hz e tutti i supporti HDR10, ma anche una batteria ricaricabile molto rapidamente a 65W.

Tutte queste caratteristiche lo rendono uno smartphone sicuramente adatto sia per il gaming ai più alti livelli, visto l'hardware, ma anche per guardare film senza alcun tipo di problema, considerando il grande schermo che si ritrova, difficilmente riscontrabile (specie al prezzo proposto) in altri modelli della categoria.

Quello che però rende più appetitoso il prezzo proposto per i Flash Sale ZTE è sicuramente il comparto fotocamera. Questo perché abbiamo il primo modulo da ben 3 sensori da 64 MP, ognuno con una peculiarità specifica per scatti di grande livello.

Ma a quanto viene proposto lo ZTE Axon 30 Ultra? Solo per sette giorni, cioè dal 22 al 29 novembre 2021 dalle ore 13 alle ore 15, potrete acquistare il top gamma del brand a soli 374.5€ invece che 749€, che sono difficilmente replicabili per uno smartphone di questa caratura. Se invece volete provare l'esperienza della fotocamera sotto al display, c'è anche una super offerta bundle per Axon 30 5G, ma non solo: ZTE sconta fino all'89% gli accessori come cover, pellicole, caricabatterie, smartwatch e auricolari!

Trovate tutti i dettagli nei box qui sotto, dove sono collocati tutti i link dell'iniziativa.

Inoltre, se volete conoscere al meglio la filosofia di ZTE, vi lasciamo un link dedicato sempre in basso.

