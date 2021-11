Xiaomi Smart TV P1E: ufficiale la nuova serie entry level 4K

La gamma di televisori di Xiaomi si rinnova ancora una volta e lo fa con due modelli particolarmente appetibili: si tratta di Xiaomi Smart TV P1E 43″ e 55″, due terminali completi, con schermi in 4K ed un prezzo particolarmente goloso.

Xiaomi Smart TV P1E 43″ e 55″ ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Rispetto alla serie P1 (che abbiamo imparato ad apprezzate specialmente per le offerte super), con la famiglia Xiaomi Smart TV P1E si parte direttamente in grande stile, con una versione da 43″ con risoluzione 4K. Le cornici sono leggermente meno ottimizzate rispetto ai modelli della gamma P1, ma restano comunque accettabili. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, i nuovi smart TV arrivano con pannelli LED 4K UHD (3840 x 2160 pixel) da 43″ e 55″, con un refresh rate a 60 Hz, supporto HDR10 (non HDR10+), angolo di visuale di 178°, MEMC (a 60 Hz), profondità colore da 1.07 miliardi (8 bit + FRC) e gamma colore DCI-P3 78%.

Oltre alle dimensioni, la differenza tra i due modelli riguarda la parte audio: entrambi presentano il supporto Dolby Atmos e DTS-HD, ma la versione da 43″ adotta un sistema da 8W + 8W mentre la variante superiore monta un impianto da 10W + 10W. Il resto delle caratteristiche comuni riguarda un chipset Quad A5 fino a 1.5 GHz, con GPU Mali 470 MP3, 2 GB di RAM e 8 GB di storage; il sistema operativo è Android TV. Ovviamente non mancano il Chromecast integrato, il supporto Miracast, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, 2 HDMI 1.4 e 1 HDMI 2.0, 3 porte USB 2.0, l'uscita audio, il sistema DVB-T2/C / DVB-S2 e una porta LAN.

Per concludere, i nuovi modelli arrivano con un telecomando Bluetooth a 360° (funziona da qualsiasi angolazione), con tanto di pulsanti per Netflix, Prime Video e per richiamare l'assistente vocale di Google.

Xiaomi Smart TV P1E 43″ e 55″: prezzo e disponibilità

Nel momento in cui scriviamo la nuova serie ha debuttato ufficialmente sul sito Global di Xiaomi. Il prezzo della versione Xiaomi Smart TV P1E 43″ è di 299€ (per quanto riguarda il mercato spagnolo) mentre mancano ancora dettagli in merito alla variante da 55″; tuttavia quest'ultima dovrebbe costare intorno ai 399€ (aggiorneremo questo articolo non appena avremo la conferma).

