Xiaomi lancerà un nuovo speaker con controllo a infrarossi

Uno dei settori in cui Xiaomi è più all'avanguardia è sicuramente quello degli smart speaker, lanciandone davvero di ogni tipo. E non è un caso infatti che stia arrivando sul mercato Global una nuova cassa Bluetooth, cioè Xiaomi Smart Speaker IR Control, dotata di controllo tramite infrarossi tra le sue caratteristiche principali.

Xiaomi Smart Speaker IR Control: tutto sulla nuova cassa Bluetooth con controllo a infrarossi

Design e caratteristiche

Come si presenta il nuovo speaker Xiaomi? Come possiamo notare dalla certificazione riportata da Mukul Sharma, non si distacca molto dal modello Enhanced presentato all'epoca del MIX 4 in Cina, quanto meno nelle fattezze. Infatti, troviamo una struttura di colore grigio scuro con vari fori in corrispondenza degli speaker con tanto di logo Xiaomi per esteso in color oro.

Quello che sappiamo, sempre dalla certificazione, è che tra le caratteristiche dello Xiaomi Smart Speaker IR Control, come suggerito anche dal nome, abbiamo la possibilità di controllarlo tramite infrarossi. Questa potrebbe

Ovviamente, non finisce qui, per sulla parte soprastante troviamo un controller fisico con quattro funzioni e tasto centrale probabilmente retroilluminato. Come si può notare, sopra troviamo anche quelli che sembrano 4 microfoni per poter parlare con l'Assistente Vocale, che essendo Global dovrebbe essere Google e non XiaoAI, ad oggi inedito da noi.

Xiaomi Smart Speaker IR Control – Prezzo e data di uscita

Non sappiamo purtroppo quando arriverà sul mercato questo nuovo speaker, ma considerando la certificazione FCC, non è detto che sia poi così lontano. Infatti, non è escluso che possa arrivare tra dicembre 2021 ed il Q1 2022, con un prezzo che potrebbe oscillare tra i 35 e i 50€, considerando il target a cui è rivolto.

