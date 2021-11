Xiaomi annuncia due nuovi Mi Store per l’Italia

Era maggio quando vi annunciavamo il traguardo di 100 negozi in Europa da parte di Xiaomi e adesso sono in arrivo due nuovi Mi Store in Italia. Fra l'altro, queste nuove aperture riguarderanno anche una regione in cui finora la compagnia non si era ancora affacciata.

Nuove aperture per la catena di Mi Store di Xiaomi in Italia

Il primo Mi Store a essere stato inaugurato da Xiaomi è situato all'interno del Centro Commerciale Il Casale di San Cataldo nella città di Caltanissetta. L'apertura ha avuto luogo il 20 novembre, salendo così a tre negozi presenti nella regione della Sicilia, assieme a quelli di Belpasso e Catania. Il secondo aprirà oggi 25 novembre alle ore 10:30, perciò se siete di Teramo o zone limitrofe potete recarvi presso il Centro Commerciale Gransasso. Un'occasione per ora unica, visto che è il primo Mi Store a fare il suo debutto all'interno della regione dell'Abruzzo. Per l'occasione, Xiaomi svolgerà attività per i presenti all'inaugurazione con omaggi e offerte sul proprio catalogo.

Ecco quindi come si aggiorna la lista dei Mi Stori presenti sul suolo italiano:

Abruzzo Teramo – Centro Commerciale Gransasso

Campania Marcianise (CE) – Centro Commerciale Campania Pontecagnano Faiano (SA) – Centro Commerciale Maximall

Friuli-Venezia Giulia Torreano di Martignacco (UD) – Città Fiera

Lazio Guidonia Montecelio (RM) – Centro Commerciale Tiburtino Roma – Centro Commerciale Maximo Roma – Galleria Commerciale Porta di Roma Valmontone (RM) – Valmontone Outlet

Liguria Genova – Centro Commerciale Fiumara

Lombardia Arese (MI) – Centro Commerciale Il Centro Rozzano (MI) – Centro Commerciale Fiordaliso Orio al Serio (BG) – Orio Center

Piemonte Grugliasco (TO) – Shopville Le Gru

Puglia Casamassima (BA) – Parco Commerciale Auchan

Sicilia Belpasso (CT) – Etnapolis Caltanissetta – Centro Commerciale Casale di San Cataldo Catania – Centro Commerciale Porte di Catania

Veneto Venezia – Nave de Vero Verona – Centro Commerciale Adigeo



