Xiaomi MIX 4 si rinnova nella limitatissima BYD Edition

Se esiste uno smartphone come Xiaomi MIX 4, è anche grazie alla casa di produzione cinese BYD. Come ogni settore dell'elettronica, la realizzazione di un telefono passa attraverso vari fasi e passaggi. Nel caso di Xiaomi, buona parte della produzione dei propri telefoni passa dalle fabbriche di BYD Electronics. Per esempio, la fabbricazione di modelli come Xiaomi Mi 11 e Mi 9 è passata dalle fabbriche BYD, così come il più recente CIVI. Lo stesso potremmo dire per Huawei e Honor, entrambe compagnie la cui manifattura è stata resa possibile dalla collaborazione con la compagnia di Shenzhen.

Xiaomi celebra la partnership con BYD con la nuova edizione di MIX 4

Sin dalla sua nascita, la famiglia MIX si è contraddistinta per varie scelte stilistiche e tecniche all'avanguardia, come l'utilizzo di una scocca in ceramica per i vari modelli. Materiale molto resistente ai graffi (meno agli urti) rispetto al vetro e che ritroviamo anche su Xiaomi MIX 4. E quindi quale migliore occasione per crearne una variante in edizione limitata per omaggiare la manifattura di BYD? In Pur trattandosi di una versione speciale, questo Xiaomi MIX 4 BYD non si discosta troppo dal modello standard, se non per il logo BYD inciso nella parte posteriore, la nuova confezione e qualche ritocco nel software. Sarà in vendita dal 29 novembre nell'unica variante da 8/256 GB al prezzo di 5.799 yuan (circa 805€) per sole 500 unità.

Come premesso a inizio articolo, BYD e Huawei hanno collaborato e non solo in ambito smartphone. Le due aziende hanno realizzato la prima automobile con HarmonyOS e si vocifera che possa dare una mano alla creazione della prima auto Xiaomi.

