Xiaomi Home si aggiorna: la UI diventa divertente | Download

A inizio anno, il team MIUI aveva rilasciato un importante aggiornamento per l'app Xiaomi Home, con novità quali tema scuro, nuovi comandi e altro ancora. Adesso ne arriva un altro e anche in questo caso vi parliamo di un update molto rilevante, in quanto introduce una modifica molto gradita. Xiaomi ha deciso di rendere il controllo domotico della propria casa ancora più intuitivo, in un nuovo formato visivo dei dispositivi che abbiamo fra le mura di casa o dell'ufficio.

Nuovo aggiornamento per l'app Xiaomi Home: ecco quali sono le novità

Appena effettuato l'aggiornamento, si viene accolti da una simpatica animazione che simula una tipica casa domotica in pieno stile Xiaomi Home. Con il nuovo aggiornamento viene introdotta la nuova tab “Intera casa“, ideata per avere in un'unica schermata con tutti i dispositivi utili sott'occhio. Oltre a poter scegliere il colore dello sfondo della propria casa, si possono aggiungere oggetti di illuminazione, tende smart, dispositivi ambientali, videocamere di sicurezza e scene di automazione.

Per attivare la nuova funzione, ecco la procedura da seguire:

Apri Xiaomi Home e clicca in basso sulla tab “Profilo“

Seleziona “Impostazioni” e poi la voce “Centro di controllo dell'intera casa“

Clicca in basso su “Abilita” (potrai fare lo stesso per disabilitarla)

A questo punto, clicca in bassi sulla nuova tab “Intera casa“

Clicca su “Modifica“

Dalla schermata successiva potete scegliere sfondo e quant'altro

Se foste interessati e voleste gestire i vostri dispositivi domotici in maniera differente, potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento di Xiaomi Home. L'ho provato e funziona anche su ROM italiana (testato su POCO F3), ma essendo in fase Beta non è detto che funzioni a tutti.

Scarica Xiaomi Home 7.0.501.apk

