Xiaomi cambia stile a Fastboot e dice addio a Mitu: è la fine di un’era

Xiaomi sta per dire addio alla sua storica schermata di Fastboot con Mitu come protagonista: la mascotte del brand cinese verrà sostituita da un logo più minimale. Sarà di certo un piccolo colpo per gli appassionati di modding e di Xiaomi, ma soprattutto per gli amanti del simpaticissimo Mi Bunny.

Xiaomi: ecco come sarà la nuova schermata di Fastboot

Ma cos'è Fastboot e a che cosa serve? Per i meno avvezzi al modding, si tratta di una particolare modalità utile per ripristinare il dispositivo tramite ROM da flashare (e che ovviamente funge anche da modalità di recupero). Gli utenti Xiaomi più smanettoni sanno bene di cosa si parla e presto si troveranno alle prese con una novità. Una delle ultime MIUI China Closed Beta introduce un cambiamento grafico non da poco per gli appassionati della casa di Lei Jun e della sua mascotte. Infatti finora la schermata di Fastboot ha ospitato un simpatico Mitu al lavoro su un robottino Android; si tratta di una schermata che ha accompagnato di utenti fin dall'inizio.

Mitu, the @Xiaomi mascot since the very beginning, has been removed from the Fastboot mode splash screen on the latest #MIUI China Beta ROM release. The end of a long era… pic.twitter.com/5lqmt5rD47 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 17, 2021

Ebbene sembra che Xiaomi cambierà il design dell'interfaccia, introducendo un logo minimale e senza fronzoli. Ciò si traduce in un addio a Mitu: la mascotte del brand non sarà più presente nella schermata di Fastboot. Comunque è bene sottolineare che Mitu non verrà messo da parte o almeno non sembra ci siano indizi in merito ad un addio definitivo alla mascotte.

Quasi sicuramente questo cambiamento è solo un modo per dare una maggiore impressione di serietà e professionalità da parte di Xiaomi. Ci saranno comunque altre occasioni per vedere Mi Bunny come protagonista (come iniziative di varia natura e gadget simpatici). Per concludere, vi segnaliamo che al momento si tratta di un cambiamento riguardante solo la MIUI Beta cinese e che non è dato di sapere quando arriverà alle nostre latitudini.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da