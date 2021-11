Parte il Black Friday di Xiaomi: tutte le offerte dell’evento più atteso dell’anno

Il periodo del Black Friday 2021 è cominciato: il culmine sarà – ovviamente – il 26 novembre, ma già da ora si intravedono offerte e promozioni, come nel caso di Xiaomi: smartphone e accessori sono già in sconto e le occasioni ghiotte non mancano di certo!

Xiaomi Black Friday 2021: tutte le offerte su smartphone, TV, indossabili ed accessori

Il Black Friday dello store ufficiale di Xiaomi parte il 19 novembre e terminerà il 29 novembre 2021, spingendosi quindi fino al Cyber Monday. All'interno dello shop sono presenti varie iniziative promozionali: ad esempio è possibile ottenere alcuni coupon (del valore di 30/50/100€) da utilizzare al raggiungimento di determinate soglie di spesa. Sono esclusi alcuni prodotti, ossia Mi Smart Projector 2 Pro e Mi TV Q1 75, ma si tratta delle uniche limitazioni.

Inoltre è possibile ottenere dei regali con determinate soglie di spesa (come si vede nell'immagine in basso). Ad esempio con un ordine superiore ai 350€ si riceverà in regalo una Mi TV Stick, del valore commerciale di 49.9€. Ovviamente non mancano nuovi prodotti smart life, lanciati proprio in occasione del periodo promozionale: stiamo parlando di Redmi Smart Band Pro, le cuffie Buds 3 e il nuovo TV Q1E 55″. Nello shop di Xiaomi trovate tanti smartphone, smartwatch, cuffie ed accessori in offerta per il Black Friday: avete solo l'imbarazzo della scelta!

Qui sotto trovate il link alla pagina dell'evento Xiaomi dedicato al Black Friday (nello store ufficiale), insieme alle offerte dedicate ai tre nuovi prodotti annunciati in Italia (valide per un periodo limitato di tempo). Se non visualizzate correttamente i box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Prima di lasciarvi, segnaliamo che aggiorneremo questo articolo con le iniziative promozionali e gli sconti di Xiaomi, ovviamente su tutti gli store online più importanti. Quando ci sarà un'offerta particolarmente piccante… di certo la troverete qui!

Per restare sempre aggiornati sulle migliori promo in tempo reale dedicate a Xiaomi e Redmi e per non perdere nessuna occasione – specialmente se legata al Black Friday

