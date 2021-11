Ecco quali Xiaomi saranno i prossimi ad avere Android 12

Con l'avvento di Pixel 6 e 6 Pro, si avvicina il rilascio di Android 12 da parte degli altri produttori, in prima battuta da parte di Xiaomi. La compagnia cinese ha dimostrato di essere già da tempo al lavoro per lo sviluppo delle nuove ROM. Prima ancora del debutto dei nuovi smartphone Google, l'azienda aveva rilasciato le prime ROM con Android 12 Beta per la serie Xiaomi 11. Certo, qualche “problemino” c'è stato, dato che si è parlato di segnalazioni di hard-brick dei telefoni, ma sembrerebbe essere stati risolti.

Xiaomi prepara l'aggiornamento ad Android 12 per un nuovo gruppo di smartphone

Fino a questo momento, gli smartphone che hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 12 Beta sono i seguenti:

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 10S, MIX 4

Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+

POCO F3

Di conseguenza, questi saranno con quasi certezza i primi smartphone ad aggiornarsi stabilmente ad Android 12. Ma qualcuno di voi potrebbe essere curioso di scoprire quali saranno i modelli che comporranno la wave successiva.

Sulla base di quanto riportato da MIUIes, ecco quali saranno i prossimi modelli Xiaomi, Redmi e POCO a ricevere l'adattamento alla MIUI con Android 12 Beta:

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro

Redmi K40 Gaming, K30 Pro, K30S, Note 10 Pro 5G

POCO F3 GT, F2 Pro, X3 GT

Per il momento non c'è ancora una data di rilascio, né per la Beta né per la Stabile, ma l'avvicinarsi di Android 12 è senz'altro una buona notizia per i rispettivi possessori. Vi ricordiamo che sul nostro sito potete trovare anche un articolo dedicato con la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno Android 12, in modo che possiate vedere se c'è il vostro smartphone. In caso contrario, c'è anche un articolo per quelli che non lo riceveranno.

