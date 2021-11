Xiaomi aggiorna la Galleria: trovare le vecchie foto è più facile | Download

Continua l'opera di aggiornamento delle app di sistema MIUI da parte di Xiaomi, questa volta relativo alla fondamentale app Galleria. Nelle scorse ore vi ho parlato della gradita aggiunta della Smart Toolbox “rubata” a OPPO, ma anche l'app Galleria è una delle maggiormente aggiornata da parte del team MIUI. In precedenza, per esempio, fu aggiunta la geolocalizzazione di foto e video, così come la possibilità di usare il pinch-to-zoom per muoversi più agevolmente. A tal proposito, quest'ultimo aggiornamento mira proprio a rendere ancora più comoda la navigazione all'interno dei propri file multimediali.

Xiaomi rilascia un nuovo aggiornamento per l'app Galleria: ecco le novità

L'aggiornamento in questione riguarda la versione V3.0.0.2-N della Galleria di Xiaomi, aggiungendo una gradita novità. Mi riferisco all'aggiunta di un nuovo slider negli album fotografici, utilizzabile per scorrere fra mesi e anni precedenti. Basta farlo scorrere verticalmente sul lato destro per veder comparire un'etichetta che ci indica mesi e anni passati. In questo modo, se si sta cercando una data precisa o foto e video di cui ci si ricorda il periodo di realizzazione lo si può fare più velocemente.

Per il momento, però, si tratta di un aggiornamento Alpha. Ciò significa che l'update è ancora in fase limitata di diffusione e potrebbe non funzionare come previsto. Inoltre, non vi garantiamo che la feature funzioni sulle ROM Global ed EEA. Se volete comunque provare, potete farlo scaricando e installando il seguente file APK:

Scarica il file APK Galleria V3.0.0.2-N

