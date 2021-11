Xiaomi 12 e MIUI 13: abbiamo la data di presentazione?

Stamattina ci siamo svegliati con una voce che circola sui social asiatici, cioè il gran giorno in cui Xiaomi 12 dovrebbe essere ufficialmente svelato. Sappiamo da tempo che la tempistica dell'evento dovrebbe seguire quanto fatto lo scorso anno, cioè presentando lo smartphone a fine 2021 e poi commercializzandolo a inizio 2022. Per anni, Xiaomi ci aveva abituato a vedere il keynote del top di gamma annuale verso primavera. Ma specialmente nell'ultimo anno abbiamo visto come un po' tutti i produttori Android abbiano deciso di anticipare i rispettivi lanci. Lo stesso dovrebbe accadere con OnePlus 10 Pro, che secondo i leak arriverà con mesi di anticipo rispetto al solito.

La data dell'evento di Xiaomi 12 e MIUI 13 sarebbe stata svelata

Sono proprio i leak a dirci che il 16 dicembre dovrebbe essere la data X per assistere alla presentazione del tanto atteso Xiaomi 12. Evento che avrebbe quindi luogo qualche giorno dopo l'evento Qualcomm, durante il quale vedremo svelato lo Snapdragon 8 Gen 1 che muoverà proprio il flagship Xiaomi.

Ma il leak non si esaurisce qui, facendo presente che il presunto evento del 16 dicembre sarebbe piuttosto lungo, essendo programmato dalle 19:30 alle 23:30 (cioè dalle 12:30 alle 16:30 in Italia). Seppur Xiaomi ci abbia già abituato a eventi fin troppo lunghi senza particolari motivi, un evento di 4 ore difficilmente vedrà la sola serie Xiaomi 12 come protagonista. E visto che se ne parla con sempre più insistenza, sembra quasi scontato che ad accompagnare i nuovi smartphone ci sarà la MIUI 13. Anche perché i test del major update sono già partiti e sappiamo anche quali saranno i primi smartphone aggiornati.

