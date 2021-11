Xiaomi 12 Mini: display curvo ma prezzo più alto?

La serie Xiaomi 12 è sicuramente quella a cui si sta riservando maggiore attenzione dell'ultimo periodo, anche per via di una possibile variante Mini. Il vociferato smartphone potrebbe essere il flagship compatto a cui il brand ambisce da almeno un anno, soprattutto se le indiscrezioni ci riportano di un display pregiato che però potrebbe far lievitare il prezzo.

Xiaomi 12 Mini: il display sarà curvo ma niente 2K per contenere i costi

N.B. Errore di traduzione, il leaker parla di nessun 2K ma è relativo al display

I nuovi indizi in merito a 12 Mini arrivano dalla leaker Arsenal Jun, che si sbilancia indicando che il modello compatto della nuova serie top Xiaomi si possa avvalere di un display da 6.3″ (che però era già noto da altri leak) curvo ai lati ma con risoluzione solo Full HD+. Il produttore dello schermo di questo smartphone sembrerebbe essere TCL Huaxing, che naturalmente fornirà un pannello OLED.

Ma perché il display non sarà con risoluzione 2K+ come i fratelli maggiori? L'insider spiega che la produzione di schermi più compatti è molto costosa e quindi, per mantenere un prezzo sì alto ma non esagerato, si è dovuta fare qualche rinuncia.

A giovarne però, senza dubbio, potrebbe essere la batteria del 12 Mini, che sempre secondo il leak sarebbe un modulo da 4.300 mAh, che quindi garantirebbe un'autonomia più che decente. Molto probabile inoltre si possa scegliere di ricaricare la batteria a 67W, standard di ricarica ormai sdoganato anche nelle fasce di prezzo più economiche dal brand.

Insomma, Xiaomi 12 Mini inizia a prender forma tra dettagli interessanti e lecite rinunce, con le prossime settimane che saranno determinanti per conoscerne il futuro. Se nel frattempo però volete saperne di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

