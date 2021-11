vivo Y54s 5G ufficiale: un altro rivale per Redmi Note 10

La serie X80 si avvicina e l'interesse si alza, ma nel frattempo assistiamo alla presentazione di vivo Y54s 5G. E come per tutti i modelli appartenenti alla serie Y, anche questo è un nuovo rappresentate per la fascia medio/bassa del mercato. Una serie presente anche nel nostro paese, per quanto al momento soltanto con i modelli Y72 5G, Y33s, Y21 e Y21s.

vivo Y54s 5G ufficiale: tutte le novità

vivo Y54s 5G mantiene il notch a goccia del suo predecessore, ma con uno schermo di fascia inferiore. Si tratta di un IPS LCD da 6,51″ HD+ a 60 Hz, mentre Y53s era Full HD+ a 90 Hz. Il sensore d'impronte è laterale, mentre cambia anche la configurazione hardware, che da Qualcomm passa a MediaTek. Se Y53s 5G era uno dei primi al mondo con lo Snapdragon 480, in questo caso troviamo il MediaTek Dimensity 700. Prodotto a 7 nm, il SoC ha una CPU octa-core (2 x 2,2 A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU Mali-G57 MC2, qua accoppiata a 6 GB di RAM (con supporto Virtual RAM fino a 8 GB) e 128 GB di archiviazione UFS 2.1.





Nel notch a goccia è contenuta una selfie camera da 8 MP, mentre posteriormente c'è una dual camera da 13+2 MP, inferiore rispetto alla 64+2 MP del predecessore. La scocca misura 8,5 mm di spessore per un peso di 188 g, contenendo una batteria da 5.000 mAh in grado di caricarsi a 18W tramite porta USB Type-C. Il resto delle specifiche comprende dual SIM 5G, ingresso mini-jack e vibrazione 4D. Il software è Android 11 con OriginOS 1.0 e comprende Game Space 5.0, modalità E-sports e Multi-Turbo 4.0

Prezzo e disponibilità

Lanciato sul mercato in Cina nelle due colorazioni Blue e Gray, vivo Y54s 5G ha un costo di 1.699 yuan, pari a circa 235€.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da