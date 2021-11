vivo V23e quasi senza segreti: selfie camera da record!

Se consideriamo che la nostra versione del V21 5G è arrivata solo qualche settimana fa, siamo vicini al Guinness World Record. Questo perché vivo si è portata avanti e ha già fatto registrare il primo modello della nuova serie V23, precisamente il vivo V23e, che non sarebbe neanche così lontano.

Aggiornamento 03/11: dopo alcuni mesi di silenzio, vivo V23e si mostra in maniera completa in alcune immagini live. Tutti i dettagli nelle varie sezioni dell'articolo.

vivo V23e: tutto ciò che sappiamo

vivo V23E visits the IMEI database website. vivo V23 series launch seems imminent.#vivo #vivoV23E pic.twitter.com/624dG5N6VP — Mukul Sharma (@stufflistings) July 12, 2021

A rivelare l'esistenza del nuovo mid-range di casa vivo fu qualche mese fa il leaker Mukul Sharma, che svelò la certificazione IMEI proprio per il modello V23e. Questo modello con connessione 4G anticipa quella che dovrebbe poi essere la serie V23 completa, che comprenderà presumibilmente anche il modello standard (sia 4G che 5G), sia il modello Pro e forse anche il modello SE, proprio come i V21.

Per alcuni questa scelta potrebbe sembrare quasi paradossale, ma non per la “Blue Factory“, autrice non solo della serie X60 e X70 in pochi mesi ma, analogamente, questo è accaduto con la serie S, dopo che la serie S9 ha fatto spazio a quella S10 dopo soli 4 mesi e che potrebbe vedere addirittura un modello S12 molto presto (e che si ispirerebbe proprio a questo modello ma con connessione 5G).

Design e specifiche tecniche

Dopo le precedenti rivelazioni, dal Vietnam apprendiamo quelle che sono le fattezze del design e soprattutto delle specifiche tecniche di questo vivo V23e. Come possiamo vedere, sul retro lo smartphone si ispira alla nuova serie vivo T1 appena approdata in Cina, ma anche ad altri modelli del brand e di iQOO, specie nella fascia media.

Passando al display, abbiamo un pannello dalla risoluzione non ben specificata, ma la certezza è quella che caratterizza la serie V con il drop notch a contenere quello che di solito è un super sensore per gli standard delle selfie camera. Ciò che è curioso è che potrebbe essere AMOLED, visto che si avvarrebbe del sensore di impronte sotto lo schermo.

Guardando all'hardware, nelle scorse ore Geekbench ha creato un po' di confusione in merito al chipset di questo smartphone. Infatti, da quanto appreso dal benchmark, sembrava fosse dotato di una CPU Helio A22, ma considerando il resto delle specifiche tecniche, deve trattarsi necessariamente di un errore. Molto più probabile che si avvalga di Helio G96 o G88, gli ultimi chip 4G di MediaTek.

A confermare quanto detto sopra, ci pensano non solo 8 GB RAM e 128 GB di storage, incompatibili con l'Helio A22, ma anche una batteria da 4.030 mAh ricaricabile a 44W, una potenza di solito riservata a dispositivi di fascia molto più alta. Per il resto delle specifiche, non abbiamo il jack audio

Lato software, troviamo la FunTouch OS 12, basata su Android 11, che quindi potrebbe debuttare proprio su questo smartphone.

Fotocamera

Ciò che però rappresenta il clou di questo smartphone è il lato fotocamera. Sul retro troviamo 3 sensori con il principale da 64 MP seguito da un sensore da 8 MP ed uno da 2 MP presumibilmente grandangolare e macro. Ma è nella selfie camera che troviamo la novità più grossa: infatti, è il primo smartphone al mondo con sensore anteriore da 50 MP, una vera e propria peculiarità da battere, che potrebbe fare da capostipite per il futuro.

vivo V23e – Prezzo e data di uscita

Oltre al chipset, l'altro elemento che manca è la possibile data di uscita per il nuovo vivo V23e, che però potrebbe arrivare per la fine di novembre 2021 o direttamente a dicembre. Per il prezzo, ci si aspetta un costo al cambio di circa 380€ (10 milioni di dong vietnamiti), quindi in piena fascia media.

