vivo V23e sarà anche 5G: ecco le prime novità

Recentemente, vivo ha presentato per il mercato Global il suo V23e, il primo modello al mondo con selfie camera da 50 MP. Pare però che non sia finita qui in merito a questo smartphone, visto che a breve sarà presentata una sua versione 5G.

vivo V23e 5G: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Volendo partire dal design, è l'elemento più concreto che abbiamo di questo smartphone, in quanto sembra che adotterà lo stesso stile del modello 4G e che è stato già mostrato sul sito thailandese del brand. Oltre a questo, anche per il display rimane un pannello AMOLED dotato di drop notch, che fa da contorno alla super selfie camera.

Passando alle specifiche tecniche, sebbene queste non siano confermate, abbiamo da Geekbench i primi dettagli sull'hardware di vivo V23e 5G, che vedrà integrato un SoC MediaTek Dimensity 810, accompagnato da 8 GB RAM e 128 GB di storage. Per la batteria, potrebbe rimanere lo stesso modulo da 4.030 mAh ricaricabile con una potenza di 44W.

Lato fotocamera però, potrebbe essere un piccolo “downgrade”, quanto meno per la selfie camera. Infatti, pare che non ci sarà un sensore da 50 MP ma da 44 MP, così come successo con vivo V21 5G che abbiamo recensito. Per il resto del comparto, dovrebbe rimanere lo stesso trittico del modello standard, cioè 64 + 8 + 2 MP con grandangolare e profondità.

vivo V23e 5G – Prezzo e data di uscita

Il nuovo V23e 5G è stato mostrato dal brand, come detto, in versione prettamente Global. Non sappiamo ancora però qual è la data di uscita di questo smartphone, ma a questo punto crediamo possa arrivare ad inizio dicembre 2021 o giù di lì. Per il prezzo, ci aspettiamo possa costare una cifra leggermente più alta del modello 4G, quindi intorno ai 350€ al cambio.

