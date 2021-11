vivo S12 Pro si mostra in un leak: uscita vicina?

La multimedialità e l'imaging sono da anni la prerogativa degli smartphone vivo, che siano essi della serie X o della serie S. E se prendiamo proprio quest'ultima, la spinta degli ultimi tempi è quella di una selfie camera sempre più prestante. E questo potrebbe concretizzarsi definitivamente sul prossimo vivo S12, che sarebbe già pronto per fare il suo debutto.

Aggiornamento 16/11: da un nuovo leak spunta quella che dovrebbe essere la versione Pro della serie S12. Trovate tutti i dettagli in design e display.

vivo S12: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Il nome vivo S12 aleggia già da alcune settimane sul web, specie su Weibo, il che ha fatto discutere molto, perché sarebbe il terzo esponente della serie S in un solo anno dopo S9 e S10. Ciò che fa chiacchierare i vari leaker pare sia il display che potrebbe comporre questo smartphone, visto che potremmo vedere il debutto di un pannello curvo al di fuori della serie X, aumentando quindi il prestigio della gamma.

A dare ulteriore forza a questa ipotesi è una foto live spuntata da un leak che ci mostra quello che, a detta degli insider, dovrebbe essere il presunto modello Pro della serie S12. Come si può vedere, il display è effettivamente curvo e si avvale di un notch a doppio sensore, simbolo indiscusso della gamma. Non sappiamo se anche il modello base ne sarà provvisto, ma sarebbe davvero un passo in avanti.

Fotocamera

E veniamo all'altra indiscrezione che di vivo S12 che potrebbe far gola, la selfie camera. Peculiarità della serie, sul modello S9 abbiamo un doppio sensore da 44 + 8 MP, confermata sul modello S10. Sul nuovo S12 invece, secondo un leak, potrebbe esserci addirittura una fotocamera anteriore da 50 MP, che lo renderebbe il secondo modello con questa peculiarità, dopo il cugino vivo V23e, che però si avvale di un sensore singolo.

vivo S12 – Presunto prezzo e data di uscita

Dai primi leak, sembrava che la serie S12 dovesse debuttare nel mese di novembre 2021, insieme a quella che poi è stata la nuova serie vivo T1, in quanto affini per fascia di prezzo. In realtà, è molto più probabile possa arrivare nel mese di dicembre 2021, magari come colpo di coda dell'anno da parte del brand.

Guardando invece al possibile prezzo, considerando quanto detto sulla serie T1, è facile che questa serie possa costare in un range tra i 250 e i 300€ al cambio, almeno per quanto riguarda il modello base.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da