TWRP: supporto ufficiale a nuovi Xiaomi e OnePlus

Se c'è una cosa che hanno in comune le community Xiaomi e OnePlus è la propensione al mondo del modding, di cui la TWRP è uno dei fondamenti. Ogni volta che si vuole installare una nuova ROM non ufficiale sul proprio smartphone, è necessario adoperarsi di una custom recovery modificata per permettere questo tipo di procedura. Altrimenti, la modalità recovery presente di default sui telefoni non consentirebbe l'installazione di altre ROM che non siano quelle ufficiali. E con l'avvento della nuova versione 3.6.0, adesso la TWRP è disponibile ufficialmente anche per altri modelli targati Xiaomi, Redmi, POCO e OnePlus.

Adesso c'è il supporto ufficiale TWRP per altri smartphone Xiaomi e OnePlus

L'ultima versione 3.6.0 della TWRP, acronimo che sta per Team Win Recovery Project, aggiunte il supporto per Android 11, miglioramenti nella decrittazione e una grossa novità per la sua installazione. Finora, installare una TWRP su uno smartphone con partizione A/B significa avviarla in maniera temporanea e poi installarla permanente tramite l'opzione Install Recovery Ramdisk. Con questa versione viene aggiunta l'opzione Flash Current TWRP direttamente nel menu Advanced nella modalità recovery, in modo da installare permanentemente la TWRP avviata in maniera temporanea.

Oltre ad altre novità per risolvere problemi sempre relativi al partizionamento dinamico e alla configurazione della partizione A/B, TWRP ha aggiunto il supporto ufficiale a nuovi modelli. Ecco quali:

ASUS ROG Phone 5

ASUS ROG Phone 5S

ASUS ZenFone 8

Google Pixel 5

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40

POCO X3 PRo

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

Qualora vi servisse la TWRP per uno di questi modelli, vi rimandiamo al sito ufficiale:

Scarica la TWRP ufficiale

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 OGGI è Cyber Monday, scopri ledell'anno da