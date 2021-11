Trading Shenzhen Singles Day 11.11 2021: smartphone a prezzi imperdibili

Entrati nel vivo del Singles Day, nessuno store online vuole perdersi la propria fetta di occasioni e tra questi non manca Trading Shenzhen. Infatti, in occasione dell'11 novembre 2021, porta tanti smartphone top gamma vivo, iQOO, Xiaomi e OnePlus in super offerta.

Trading Shenzhen Singles Day 2021: ecco la selezione di smartphone vivo, iQOO, Xiaomi e OnePlus in offerta

Quali sono gli smartphone in sconto sullo store per l'11.11? Si parte dall'ultimo top gamma vivo, cioè X70 Pro+, in versione 12/256 GB, dotato dello Snapdragon 888+ ed un comparto fotocamera di grandissimo livello con la sua Gimbal camera da 50 MP. Per chi vuole provare invece l'esperienza iQOO, il modello 8 Pro, sempre versione 12/256 GB, sempre con Snapdragon 888+, un super display curvo AMOLED a 120 Hz e ricarica a 120W, può essere la soluzione ideale.

Chi predilige invece il mondo Xiaomi, sarà contento di trovare in offerta Mi 11 Ultra 8/256 GB, ma anche il particolarissimo MIX 4 12/256 GB, dotato di fotocamera sotto al display e tante specifiche tecniche di altissimo livello. Per chi vuole un top gamma a prezzi accessibili, Mi 11 Pro può essere la scelta giusta, specie nella configurazione 8/128 GB. Infine, i fan di OnePlus troveranno il 9 Pro in versione 8/256 GB in super offerta.

