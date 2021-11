TomTop Black Friday 2021: tutte le offerte, i coupon e le promozioni

Siamo nel pieno del Black Friday 2021 e ovviamente non poteva mancare all'appello uno store che conosciamo bene: TomTop ha dato il via alle offerte dedicato all'evento del venerdì nero, con tanti sconti su molteplici categorie di prodotti (ovviamente anche con spedizione dai magazzini europei dello store).

Parte il Black Friday di TomTop: ecco tutte le offerte e le iniziative promozionali

Per dare un'occhiata alle varie iniziative di TomTop dedicate al Black Friday, qui sotto trovate la pagina dell'evento: se non visualizzate correttamente il box qui sotto – o quelli all'interno dell'articolo – provate a disattivare AdBlock.

Come anticipato anche in apertura, a questo giro TomTop ha deciso di fare sul serio con sconti fino all'80% su tanti accessori. Inoltre sono presenti sia prodotti con spedizione dalla Cina che dai magazzini dello store presenti in Europa (quindi con consegna rapida).

Oltre alla pagina dell'evento vi segnaliamo anche alcune offerte interessanti, che ovviamente rappresentano solo un anticipo degli sconti di TomTop.

Per concludere vi segnaliamo anche una simpatica Lucky Bag in salsa Xiaomi: si tratta di un'offerta a scatola chiusa per gadget del brand cinese.

