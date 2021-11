Teclast Black Friday: più produttività con gli sconti sui notebook per poche ore!

Senza girarci intorno, il Black Friday è spesso l'occasione per acquistare i propri dispositivi elettronici per la quotidianità, come potete vedere nel nostro speciale dedicato. E se cercare un notebook che con la sua offerta vi prometta una buona produttività ad un prezzo contenuto, allora la promo Black Friday 2021 di Teclast è ciò che fa per voi.

Teclast Black Friday 2021: ecco i notebook in offerta ad un prezzo imperdibile

Quali sono i notebook di Teclast aderenti al Black Friday? Ne abbiamo diversi e tutti rispondono ad un'esigenza diversa, ma tutti con un risparmio importante fino a oltre 100€.

Si parte dal Teclast F15S, che vi permette di avere un grande schermo da 15.6″ Full HD in un corpo contenuto da soli 7 mm e a cui non manca un chipset Intel J3455 ed una scheda grafica Intel HD Graphics 500.

Per chi vuole spingere sulle prestazioni ma non rinunciare alla leggerezza, troviamo il modello F7 Plus 2, che con la CPU Intel Celeron N4120 ed il suo peso da 1.65 kg, si rende uno dei 15.6″ più versatili della sua fascia di prezzo.

Così come lo è la sua evoluzione, il modello Teclast F7 Plus 3, con display 14″ e quindi ancora più sottile e compatto, pur mantenendo la configurazione hardware del suo predecessore.

Infine, per chi cerca potenza e risparmio, Teclast F15 Pro, dotato di Intel Core i3 di decima generazione coadiuvato da un display da 15.6″ IPS e ben 12 GB RAM, per avere una produttività senza intoppi.

Trovate tutti questi modelli nei link in basso dallo store di Amazon, che garantisce quindi una garanzia maggiore ed una spedizione molto rapida. Ricordiamo che per ottenere i prezzi indicati bisogna spuntare il Coupon nella pagina prodotto. Inoltre, la promo è valida solo fino a domani, 26 novembre 2021. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

