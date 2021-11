Teclast 11.11 AliExpress: grandi offerte su tablet e notebook

Tra i tanti brand che si apprestano a fronteggiare il Singles Day 11.11 2021, qui il nostro speciale, non poteva certo mancare Teclast con i suoi prodotti. Infatti, su AliExpress una vasta scelta di tablet e notebook in offerta a prezzi veramente molto competitivi.

Teclast 11.11 AliExpress: ecco la selezione di tablet e notebook in offerta per il Singles Day

Da sempre rinomata per i suoi dispositivi che spingono tantissimo sull'elevato rapporto qualità/prezzo, Teclast non perde tempo e per l'11 novembre 2021 porta in offerta i tablet M40, con display 10.1″, 6 GB RAM e connessione 4G, il prestante low cost P20HD e l'entry-level P80, così da coprire tutte le possibili fasce di competenza per chi cerca un buon prodotto Android spendendo poco.

Per chi invece predilige un laptop Windows, Teclast ha scontato, in occasione del Singles Day 11.11, il notebook 14.1″ F7 Plus 3 dotato di chipset Gemini Lake, ma anche il leggerissimo F15S, dotato di cornici sottilissime ma ampio display da 15.6″ e tastiera full size. Insomma, qualunque sia la vostra esigenza, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Ma come ottenere i dispositivi Teclast in offerta ad un super prezzo? Tutto ciò che dovrete fare è selezionare il prodotto da voi scelto in uno dei box che trovate qui sotto, aggiungere il prodotto al carrello e attendere il prossimo 11 novembre 2021. Fatto questo, il costo verrà automaticamente scontato come indicato.

Ricordiamo che l'iniziativa è valida fino al 12 novembre e che tutti i prodotti indicati si avvalgono della spedizione da Europa. In ogni caso, se volete conoscere ulteriori informazioni in merito al Singles Day Teclast, vi lasciamo anche il link alla pagina principale.

N.B. Se non doveste correttamente visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

