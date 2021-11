Spotify lancia Charts: le classifiche arrivano in Italia

Se siete fra coloro curiosi di scoprire quali sono le canzoni più ascoltate nelle città nel mondo, allora Spotify Charts fa proprio al caso vostro. Il celebre servizio svedese di streaming musicale ha lanciato il nuovo sito dedicato alla raccolta delle tracce più gettonate in giro per il globo. Stiamo parlando di classifiche locali, con le quali avere una visualizzazione più granulare di quali siano le preferenze d'ascolto divise per città, regioni e nazioni.

Spotify Charts disponibile in Italia: scopri quali sono le canzoni più ascoltate

Spotify Charts arriva anche in Italia: fra le oltre 200 città del mondo, la nostra nazione compare con quelle di Milano, Napoli, Torino e Roma, ma è possibile che ne vengano aggiunte altre in futuro. Non solo, perché ovviamente le classifiche di Spotify comprendono anche le 50 canzoni più ascoltate al mondo divise per settimane e per giorni. È interessante la possibilità di poter tornare indietro fino a dicembre 2016, avendo così una panoramica musicale sugli anni passati. Fra i filtri è possibile anche scegliere il genere musicale, dando un'ulteriore scrematura sulla base dei propri gusti.

Le classifiche di Spotify danno la possibilità anche di scoprire gli artisti più ascoltati, gli album più ascoltati (sempre su base settimanale e giornaliera) e le canzoni più virali. Se voleste provare Spotify Charts, potete farlo da subito visitando il sito dedicato.

