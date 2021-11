Sony pensa ad un controller PlayStation per smartphone

Ormai il potenziale del gaming unito al settore degli smartphone è stato ampiamente compreso: sempre più brand si stanno cimentando in telefoni da gaming, accessori, controller e quant'altro. Tutto ciò potrebbe spingere Sony verso una simpatica novità: un controller in stile PlayStation, pensato per gli smartphone!

Uno smartphone Xiaomi con controller PlayStation? Potrebbe diventare realtà secondo questo brevetto Sony

Che Sony abbia messo gli occhi sul settore mobile non è di certo un segreto e l'ultimo brevetto della compagnia asiatica potrebbe rappresentare un gustoso antipasto di quello che ci aspetta. Il documento in questione fa riferimento ad un controller per smartphone a marchio Sony, caratterizzato da un design inconfondibile: lo stile è quello di un pad DualShock, l'iconico controller dedicato alla PlayStation 4. Il dispositivo presenta un alloggiamento centrale in cui posizionare lo smartphone; similmente ad altre soluzioni di questo tipo, è probabile che lo spazio potrà adattarsi a diversi tipi di dispositivi (in base alle dimensioni).

Comunque non è dato di sapere se siano presenti o meno anche i motori per la vibrazione; inoltre, trattandosi di un brevetto non è detto che questo possa trasformarsi effettivamente in realtà.

Non è da escludere un passo di Sony verso il mobile, ma per il momento non vi sono conferme ufficiali in merito ad un controller o altri dispositivi. Una soluzione di questo tipo potrebbe essere invitante anche nella prospettiva di potenziare ulteriormente il servizio PlayStation Now.

