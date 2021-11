Il Singles Day 11.11 continua per i ritardatari: tutte le offerte e i coupon ancora attivi!

Anche se il Singles Day 11.11 è terminato, questo non significa che il tempo delle offerte e dei coupon è giunto anch'esso al capolinea. Se nella giornata dell'11 novembre non avete fatto compere, niente paura: potete recuperare adesso con una serie di promo ancora attive. Ma affrettatevi perché si tratta di codici sconto limitati e di occasioni temporaneamente ancora attive.

Singles Day 11.11: offerte e coupon ancora disponibili | 12 Novembre

I principali store in cui è possibile trovare ancora offerte e coupon dedicati al Singles Day 11.11 sono Banggood, AliExpress e Geekbuying: tre portali cinesi che ci hanno accompagnato attraverso una giornata ricca di prodotti a prezzo scontato, alcuni dei quali validi ancora adesso. Inoltre, prima di procedere con la panoramica degli store, vi ricordiamo il prossimo appuntamento di novembre, ossia il Black Friday: fatevi provate pronti perché, da tradizione, il venerdì nero è uno dei momenti più importanti dell'anno (per lo shopping e gli sconti)!

Banggood

Ovviamente partiamo con i Coupon Banggood ancora attivi anche dopo il Singles Day 11.11: si tratta di una serie di offerte golose ma saranno disponibili ancora per poco. Quindi, se siete interessanti, date un'occhiata direttamente qui sotto.

AliExpress

Per quanto riguarda invece AliExpress, abbiamo una vera e propria pioggia di Coupon ancora attivi: si tratta di codici sconto generici da utilizzare in base ad una spesa minima. Di seguito trovate l'elenco completo e – dove disponibili – le indicazioni su dove utilizzare i singoli coupon.

I seguenti codici sono utilizzabili su tutti i prodotti dello store! – Validi fino alle ore 9 del 13 novembre

Sconto di $9 per Ordini di Oltre $65 965DOUBLE11 gizchinait9 OS65A ePN9 DealsCOS65 ZAKIDZOS65 BestCOS65 AMRAOS65



Sconto di $12 per Ordini di Oltre $100 12100DOUBLE gizchinait12d OS12A ePN12d DealsCOS12 ZAKIDZOS12 BestCOS12 AMRAOS12



Sconto di $18 per Ordini di Oltre $150 18150DOUBLE gizchinait18 OS18A ePN18 DealsCOS18 ZAKIDZOS18 BestCOS18 AMRAOS18



Sconto di $23 per Ordini di Oltre $190 23190DOUBLE gizchinait23 OS23A ePN23 DealsCOS23 ZAKIDZOS23 BestCOS23 AMRAOS23



Sconto di $30 per Ordini di Oltre $250 30250DOUBLE gizchinait30d OS30A ePN30d DealsCOS30 ZAKIDZOS30 DealsCOS30 AMRAOS30



Di seguito trovate un elenco di codici sconto ancora attivi, validi sui prodotti con spedizione rapida dall'Europa (fino al 15 novembre).

FAST5GO – Sconto di €5 per Ordini di Oltre €40

– Sconto di €5 per Ordini di Oltre €40 FAST10GO – Sconto di €10 per Ordini di Oltre €80

– Sconto di €10 per Ordini di Oltre €80 FAST18GO – Sconto di €18 per Ordini di Oltre €150

– Sconto di €18 per Ordini di Oltre €150 FAST30GO – Sconto di €30 per Ordini di Oltre €250

– Sconto di €30 per Ordini di Oltre €250 FAST35GO – Sconto di €35 per Ordini di Oltre €300

Sono presenti altri coupon AliExpress validi per tutto il mese di novembre, alcuni dedicati solo ai nuovi utenti ed altri validi su prodotti specifici (ma dovranno essere provati di volta in volta).

Nuovi utenti NB3 – Sconto di 3$ con acquisto minimo di 4$ NB5 – Sconto di 5$ con acquisto minimo di 10$



Sconto di 4$ con acquisto minimo di 30$ Coupon: 11NOV3 Coupon: 4gizchinait



Sconto di 8$ con acquisto minimo di 60$ Coupon: 11NOV08 Coupon: 8gizchinait



Sconto di 11$ con acquisto minimo di 90$ Coupon: 11NOV11 Coupon: 11gizchinait



Sconto di 15$ con acquisto minimo di 130$ Coupon: 11NOV015 Coupon: 15gizchinait



Sconto di 20$ con acquisto minimo di 170$ Coupon: 11NOV20 Coupon: 20gizchinait



Sconto di 27$ con acquisto minimo di 230$ Coupon: 11NOV27 Coupon: 27gizchinait



Geekbuying

Di seguito trovate le offerte ancora attive per Geekbuying, con tante occasioni da non prendere sotto gamba!

Infine, per concludere in grande stile, vi segnaliamo anche questa pagina di Geekbuying con tanti altri prodotti scontati fino ad esaurimento scorte.

