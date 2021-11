Non solo tech: SHEIN festeggia il Singles Day con sconti fino all’80% e regali

La festa dei single non è soltanto un'occasione per approfittare sulle offerte tech e ormai l'abbiamo imparato bene. Tantissimi brand, portali e store partecipano all'iniziativa promozionale del Singles Day 11.11 e per gli utenti interessati all'abbigliamento è impossibile non citare l'e-commerce cinese SHEIN, uno dei più apprezzati. Andiamo a dare un'occhiata alle promozioni in serbo per l'occasione dell'11.11!

SHEIN dà il via alle offerte per il Singles Day 11.11: tutto quello che c'è da sapere

Lo store cinese SHEIN ha lanciato una serie di iniziative per festeggiare in grande stile il Singles Day 11.11: per prima cosa sono presenti sconti fino all'80% su tantissimi prodotti d'abbigliamento. Le categorie sono tantissime – maglioni, felpe, t-shirt, pigiami e chi più ne ha più ne metta – e le offerte si celano ovunque. Per prima vi segnaliamo che la spedizione è gratis per ordini a partire da 9€, una cifra irrisoria. Inoltre è possibile usufruire di un codice sconto dedicato per risparmiare su una spesa minima. Utilizzate il coupon ENEA per ottenere il seguente risparmio:

5€ di sconto per ordini di almeno 49€

15€ di sconto per ordini di almeno 89€

25€ di sconto per ordini di almeno 129€

Le offerte continuano per i prodotti SheGlam, con sconti fino al 70%, e Dazy (in questo caso con tanti capi a -80%). Ovviamente non mancano promozioni flash – a tempo e con un numero limitato di unità – a partire da soli 0.49€.

Per dare un'occhiata alle offerte targate SHEIN e tutte le iniziative collegate al Singles Day 11.11, di seguito trovate la pagina dedicata all'evento. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Qui invece trovate il nostro hub con tutte le iniziative per la festa dei single.

