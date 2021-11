Samsung svela la roadmap di One UI 4.0 e Android 12

Dopo che Google ha svelato ufficialmente Android 12, non c'è voluto molto prima Samsung facesse il suo annuncio per la One UI 4.0. Dopo anni di lamentele ricevute con una TouchWiz poco ottimizzata sui suoi vecchi smartphone, l'azienda coreana ha progressivamente migliorato la sua componente software. Prima con la Samsung Experience introdotta con la serie S7 e successivamente con l'attuale One UI, il cui debutto avvenne con la serie S10.

Aggiornamento 17/11: dopo i leak, Samsung ha rilasciato ufficialmente la roadmap per l'aggiornamento alla One UI 4.0. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

La roadmap della One UI 4.0 e Android 12 è stata svelata per errore da Samsung

Abbiamo già avuto modo di apprezzare tutte le novità introdotte da Samsung nella One UI 4.0, che ricordiamo sarà portata anche sui notebook in partnership con Windows 11. Fra le modifiche attuate troviamo i Color Themes, ripresi dal concetto di Material You introdotto su Android 12 da Google. Una volta applicato uno sfondo alla home, è possibile usarne la palette cromatica per colorare alcuni elementi della UI. Le modifiche estetiche e funzionali riguardano anche widget, Always-On Display, modalità Notte, effetti di ricarica, tastiera, RAM virtuale e molto altro.

Roadmap ufficiale | Aggiornamento 17/11

Detto questo, passiamo alle tempistiche. Così come OPPO e OnePlus, anche Samsung ha dato via al suo programma di beta testing pubblico per la One UI 4.0. I possessori di alcuni specifici modelli la stanno già provando con mano, ma molti si chiedono quando arriverà l'aggiornamento stabile. Dopo un iniziale leak, la divisione americane di Samsung ha pubblicato ufficialmente la roadmap del major update. Non è quella italiana, ma ci può aiutare a capire le tempistiche dei vari modelli:

Novembre Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Dicembre Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3

Gennaio Samsung Galaxy S20+, S20 Ultra, S20 FE Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Note 10, Note 10+, Note 10 Lite Samsung Galaxy Z Fold 2, Fold, Z Flip, Z Flip 5G

Febbraio Samsung Galaxy S20, S10, S10+, S10e, S10 Lite, S10 5G Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy Tab S7, Tab S7+

Marzo Samsung Galaxy Tab S7 FE

Aprile Samsung Galaxy A51, A51 5G, A71 5G Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, Tab S6 Lite

Maggio Samsung Galaxy A32 5G, A42 5G Samsung Galaxy Tab S6, Tab A7 (2020), Tab Active3

Giugno Samsung Galaxy XCover Pro Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Luglio Samsung Galaxy A12, A21

Agosto Samsung Galaxy A01, A02s, A11



Come potete vedere, mancano ancora diversi modelli, pertanto non prendetela come una roadmap completa al 100%.

