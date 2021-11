Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra: rilasciata la One UI 4.0 con Android 12

Dopo Google con la serie Pixel 6, è Samsung la prima a portare l'aggiornamento ad Android 12 sui suoi smartphone con One UI 4.0, a partire da Samsung Galaxy S21. Dopo averne scoperto la roadmap svelata per errore, la compagnia ne ha ufficializzato il rilasciato per i suoi top di gamma principali, ovvero il trittico composto da S21, S21+ e S21 Ultra. E non parliamo di aggiornamento Beta, bensì di quello stabile e con roll-out globale, quindi destinato a tutti i possessori dei tre smartphone citati.

L'aggiornamento stabile alla One UI 4.0 in roll-out per la famiglia Samsung Galaxy S21

Le novità portate dalla One UI 4.0 le conosciamo già, come discusso nell'articolo dedicato. Sulla base del nuovo stilema estetico Material You di Android 12, l'aggiornamento introduce una nuova opzione di personalizzazione. In questo modo, è possibile prendere i colori degli sfondi utilizzati e usarne gli accenti cromatici per colorare alcuni elementi di UI e app di sistema.

La tastiera è stata arricchita di nuovi adesivi, GIF ed emoji, ma soprattutto è stata migliorata la sicurezza dei dispositivi. È possibile sapere in tempo reale se un'app sta usando videocamera o microfono e nel caso bloccarle, oltre all'inserimento di una nuova dashboard per controllare le varie impostazioni. A essere aggiornati sono anche Always-On Display, notifiche e Quick Panel, modalità Notte, strumenti di condivisione, fotocamera e galleria, video editor, AR Emoji e altro ancora.

Trattandosi di un roll-out globale, non dovreste tardare a ricevere One UI 4.0 con Android 12 sul vostro Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Potrebbe volerci qualche giorno prima che l'update arrivi a tutti, perciò non vi resta che attendere il vostro turno.

