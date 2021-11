Redroad V17 in sconto per il Singles Day: risparmia con il nostro Coupon Esclusivo

Abbiamo parlato in molteplici occasioni del vacuum cleaner Redroad V17, una soluzione potente e silenziosa: ora l'aspirapolvere senza fili diventa ancora più conveniente grazie al nostro codice sconto esclusivo, per il massimo risparmio in occasione del Singles Day 11.11!

Codice sconto Redroad V17: il vacuum cleaner tutto potenza scende di prezzo per il Singles Day 11.11

Il nuovo vacuum cleaner Redroad V17 è una soluzione elegante, leggera e potente: si tratta di un aspirapolvere wireless – quindi libero dall'ingombro dei fili – con una potenza di 155AW ed una forza di aspirazione da 26.500 PA, grazie al motore brushless da 450W. Il dispositivo integra un pratico display LCD a colori per visualizzare lo stato della batteria e la potenza, ma anche eventuali malfunzionamenti. La batteria da 2.500 mAh permette di beneficiare di un'autonomia fino a 60 minuti mentre grazie alla spazzola multifunzione le pulizie diventano ancora più efficienti e rapide.

Il nuovo vacuum cleaner senza fili Redroad V17 è disponibile in offerta con codice sconto esclusivo su AliExpress: di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Infine vi segnaliamo che il prodotto è spedito dall'Europa e che solo 30 unità beneficiano della promo. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

