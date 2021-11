Redmi Smart Band Pro, Buds 3 e Xiaomi TV Q1E OLED arrivano in Italia: Amazon e store ufficiale in prima linea

Il Black Friday di Xiaomi non ha portato con sé solo tanti prodotti in offerta, ma anche alcuni dispositivi inediti (rigorosamente in sconto). Si tratta di Redmi Smart Band Pro, le cuffie TWS Buds 3 e Xiaomi TV Q1E OLED 55″: ecco tutti i dettagli e come fare per risparmiare sul sito ufficiale ed Amazon!

Redmi Smart Band Pro, Buds 3 e Xiaomi TV Q1E OLED arrivano in Italia e sono già in sconto!

Il primo prodotto lanciato in occasione del Black Friday è Redmi Smart Band Pro, indossabile avvistato già da un po' di tempo ed ora finalmente disponibile in Italia. Si tratta di una soluzione economica e completa, con un look tutto nuovo rispetto all'iconica Band 6: il display è rettangolare, un pannello AMOLED da 1.47″ con risoluzione 368 x 194 pixel, un vetro protettivo con curvatura 2.5D ed una luminosità massima di 450 nit. Ovviamente non mancano il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, oltre 110 modalità sportive, l'SpO2, l'impermeabilità fino a 5 ATM ed un'autonomia fino a 14 giorni. Per i più attenti segnaliamo che non è presente il GPS ma abbiamo invece il sensore di luminosità.

Le Redmi Buds 3 (protagoniste anche della nostra recensione) sono le nuove cuffie TWS basic per gli appassionati del brand. A differenza del modello Pro abbiamo un'indossabilità semi in-ear ed un corpo con stelo allungato. Lo stile minimale di Xiaomi è il solito: semplici ed essenziali, questi auricolari regalano fino a 5 ore di autonomia (20 ora con la custodia) e sono dotate sia della connettività B 5.2 che si un chipset Qualcomm QCC3040. Presente anche la modalità a bassa latenza a 95 ms.

Completa il trittico dei nuovi arrivi il televisore smart Xiaomi TV Q1E, soluzione QLED 4K da 55″ dotato di una gamma colori DCI-P3 al 97%, NTSC al 103%, supporto Dolby Vision e HDR10+, MEMC a 60 Hz. Il sistema operativo è Android TV 10 con Chromecast integrata mentre il telecomando ospita i tasti dedicati a Netflix, Amazon Prime Video e per richiamare l'Assistente Google.

Di seguito trovate i link all'acquisto dallo store ufficiale di Xiaomi, con il relativo prezzo scontato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per quanto riguarda Amazon, al momento è disponibile solo la smartband Redmi (sempre a prezzo scontato).

