Redmi Note 11T è dietro l’angolo, ma frenate l’entusiasmo

Il mese di ottobre si è concluso con la presentazione della famiglia Redmi Note 11, che adesso si prepara ad accogliere anche Redmi Note 11T. Al contrario di Redmi Note 8, i tre capitoli successivi della serie T si sono dimostrati essere dei semplici rebrand di modelli di smartphone già esistenti. È stato così per Redmi Note 9T e Note 10T, rispettivamente rebrandizzazioni dei precedenti Note 9 5G e Note 10 5G. E a quanto pare la stessa identica meccanica avverrà anche col prossimo Note 11T, atteso sul mercato sotto forma di riedizione di uno dei modelli della serie Note 11.

Redmi Note 11T sta arrivando: ecco tutto quello che sappiamo

A riportarlo è l'insider Kacper Skzypek, membro del team Xiaomi.eu: Redmi Note 11T sarà un rebrand di Redmi Note 11 5G. Continuerebbe così l'opera di “riciclo” da parte di Xiaomi, relegando alla serie T il compito di portare i modelli presentati in Cina in altre aree geografiche. Ricordiamo, infatti, che per il momento il trittico composto da Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+ sono stati presentati solamente per la Cina. Ciò significa che, almeno per il momento, attendiamo di scoprire quali modelli arriveranno in Europa e sotto quale nome.

Secondo quanto dichiarato da Kacper, Redmi Note 11T sarà la versione indiana di Redmi Note 11. Al contempo, lo stesso smartphone dovrebbe arrivare anche sul territorio Global (Europa compresa, a a regola) sotto forma di POCO M4 Pro. Resta da capire quali saranno i modelli che arriveranno in Europa proprio con la denominazione Redmi Note 11: forse solo i modelli Pro e Pro+?

Per il momento, quindi, Redmi Note 11T dovrebbe presentarsi con una scocca certificata IP53 con display LCD da 6,6″ Full HD+ a 90 Hz. Dentro al corpo dovremmo trovare una configurazione hardware formata dal MediaTek Dimensity 810 5G, con CPU octa-core A76 a 2,4 GHz e GPU Mali-G57 MC2. I tagli di memoria sarebbero da 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage espandibile tramite microSD, mentre la batteria una 5.000 mAh con ricarica a 33W. Infine, ci sarebbe una dual camera da 50+8 MP con grandangolo e selfie camera da 16 MP, nonché speaker stereo.

Prezzo e data d'uscita

Ad oggi, la presentazione di Redmi Note 11T non ha ancora una data, ma non dovrebbe volerci molto prima di assistere alla sua ufficialità. Per quanto riguarda il prezzo, ricordiamo che Redmi Note 11 viene proposto in Cina ai seguenti prezzi:

4/128 GB: 1.199 yuan ( 161€ )

) 6/128 GB: 1.299 yuan ( 175€ )

) 8/128 GB: 1.499 yuan ( 202€ )

) 8/256 GB: 1.699 yuan (229€)

