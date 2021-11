Redmi Note 11 è di nuovo ufficiale, ora in versione 4G

A distanza di un mese dall'uscita ufficiale della serie Note 11, la costola di Xiaomi ha rilasciato un ennesimo modello che va ad aggiungersi al trittico 5G. Si tratta di Redmi Note 11 4G, variante del modello standard proposta senza il supporto al nuovo standard di connettività: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Redmi Note 11 4G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e specifiche

In termini di design e stile, Redmi Note 11 4G ricalca quanto visto con il resto della gamma. In realtà questo dispositivo altro non è che un rebrand di Redmi 10, protagonista anche della nostra recensione, ma con un dettagli differente: il nuovo arrivato offre una tripla fotocamera anziché un modulo a quattro sensori. Per il resto le specifiche coincidono. Abbiamo un display LCD da 6.5″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, un punch hole per la fotocamera da 8 MP ed un lettore d'impronte posizionato di lato.







Il cuore del dispositivo è il chipset MediaTek Helio G88, accompagnato da 4/6 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di storage. L'autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W mentre il comparto fotografico offre un modulo principale da 50 MP, con un grandangolo da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP. Manca all'appello il sensore dedicato alla profondità, presente invece a bordo di Redmi 10.

Non mancano poi un modulo IR, l'ingresso mini-jack per le cuffie, una porta Type-C e speaker stereo.

Redmi Note 11 4G – Prezzo e disponibilità

Il “nuovo” Redmi Note 11 4G è stato lanciato in Cina oggi, con vendite a partire dal 1 dicembre, al prezzo di partenza di circa 140€ al cambio (999 yuan) per la versione da 4/128 GB. La variante maggiorata – da 6/128 GB – viene proposta invece a circa 155€ al cambio, ossia 1.099 yuan.

Al momento si sa poco o nulla sulla disponibilità in altri mercati: tuttavia non possiamo fare a meno di segnalarvi il misterioso Redmi 10 2022 avvistato qualche tempo fa. Che si tratti della versione internazionale del Note 11 4G (ossia di un rilancio di Redmi 10, ma con una tripla camera)?

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da