Redmi K50: ci siamo, ultimi test su display e ricarica

Manca sempre meno alla presentazione della nuova serie top di Redmi, che si traduce nell'arrivo dei K50. Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, gli ultimi test avvicinano in maniera importante questi smartphone al mercato.

Redmi K50: display e ricarica di grande livello, test sui prototipi decisivi

A riportare di questi test finali sulla nuova gamma flagship di Redmi è stato Digital Chat Station, che spiega che il focus principale del brand sui prototipi è in merito al display e la ricarica rapida. Sulla prima questione, sembra che l'upgrade non sia di poco conto e questo avvicina l'idea di una risoluzione 2K+, quanto meno per il modello Pro+, ma anche la possibilità che il pannello sia curvo.

Quanto invece alla questione ricarica, anche qui ci sarebbe un passo in avanti rispetto al terzetto K40, visto che sembra possa esserci una ricarica rapida almeno a 70/80W. Questo, spiega il leaker, è qualcosa che capiremo in base alla fascia di prezzo. Infatti, se dovesse mantenere una fascia di prezzo intorno ai 250/300€ al cambio, è plausibile che resti quanto dichiarato sopra, mentre se costeranno di più, sarà perché la ricarica sarà molto più rapida.

Insomma, la serie Redmi K50 promette davvero bene e il brand sa che potrebbe rappresentare la svolta definitiva sul mercato, portando dei modelli top gamma con specifiche di grande livello in una fascia di prezzo di solito riservata ai mid-range. Per conoscere tutti i dettagli sulla prossima gamma di Redmi, vi lasciamo l'approfondimento completo.

