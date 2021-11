Redmi K50 SE: e se ci fosse una variante low-cost?

Nel mentre si fa un gran parlare di Xiaomi 12 e della “trasformazione” della variante Ultra, in cantiere c'è anche il prossimo lancio della serie Redmi K50. Una serie che nacque nel 2019, inizialmente con soli due modelli (K20 e K20 Pro) ma che con la generazione successiva si è decisamente espansa. Ma dopo i 6 modelli della serie Redmi K30 (K30 4G, K30 5G, K30i, K30 Pro, K30 Ultra e K30S), con l'ultima generazione si è ridimensionata con “solo” 4 modelli (K40, K40 Pro, K40 Pro+ e K40 Gaming). Sappiamo già che nel Q1 2022 verrà presentata la famiglia Redmi K50, che a questo giro potrebbe subire un'ulteriore modifica.

Il general manager alza l'hype su un inedito Redmi K50 SE

Finora abbiamo sentito vociferare di Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro+ e K50 Gaming, ma queste potrebbero non essere le uniche varianti in circolazione. Tralasciando le varie riedizioni che vedremo della serie K50, fra cui POCO F4 Pro, X4 NFC, X4 Pro e X4 GT, ci coglie di sorpresa l'esistenza di un possibile Redmi K50 SE. E questa volta a parlarne non è stato il solito leaker di turno, bensì il general manager in persona. Uno degli ultimi post su Weibo di Lu Weibing recita quanto segue: “Redmi K50 ha bisogno di una versione SE?“, chiedendo feedback alla community. Quest'ultima parte sembrerebbe suggerire che la sua esistenza non sia ancora certa, ma potrebbe anche trattarsi di un modo per dare voce alla community e avere un feedback già in linea con quanto programmato.

Anche se è ancora tutto da vedere, una variante SE di Redmi K50 significherebbe uno smartphone ancora più economico di Redmi K50. Perciò escludiamo che la community risponda in maniera negativa. Resta da capire come sarà fatta, visto che finora nessuna generazione della serie K ha accolto un modello SE. Lo stesso potremmo dire per Xiaomi, che è dal 2019 che non produce un modello SE come avvenne per Xiaomi Mi 9 SE.

