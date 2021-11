Realme GT Neo 2T: tutto quello che c’è da sapere

Nel mentre ci si chiede se Realme GT Neo 2 arriverà o meno in Europa in versione Global, oggi è arrivata la presentazione ufficiale di Realme GT Neo 2T. Parliamo sempre di uno smartphone pensato inizialmente per l'Asia, ma che ci rivela la volontà dell'azienda di differenziare ulteriormente la proposta per la fascia alta. Non siamo di fronte ad un top di gamma, però, quanto ad un modello più economico ma con specifiche degne di nota.

Aggiornamento 05/11: da un tweet del CMO Global di Realme il possibile indizio dell'approdo del GT Neo 2T fuori dalla Cina. Tutti i dettagli a fine articolo.

Realme GT Neo 2T: che cosa sappiamo finora

Design e display

Realme GT Neo 2T si discosta dal modello GT Neo 2 per un'estetica differente. Lo smartphone adotta ancora una volta una fotocamera con layout rettangolare ma con una diversa disposizione del flash e dei sensori. Disponibile nelle colorazioni Glaze White e Jet Black, la scocca misura 158,5 x 73,3 x 8,4 mm ed una peso di 186 g.





Passando alle caratteristiche del display, Realme GT Neo 2T ha dalla sua un display punch-hole, un pannello Samsung con tecnologia AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz. Con campionamento del tocco a 360 Hz, ha luminosità massima di 1.000 nits, contrasto di 800.000:1, screen-to-body ratio del 91,7%, copertura DCI-P3 del 100% e supporto DC Dimming.

Hardware e fotocamera

Per le specifiche, Realme GT Neo 2T è mosso da una soluzione MediaTek (e non dallo Snapdragon 870 come il modello GT Neo 2), più precisamente dal Dimensity 1200-AI visto a bordo di OnePlus Nord 2. È un chipset realizzato a 6 nm, con una CPU octa-core (1 x 3,0 GHz A78 + 3 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e una GPU Mali-G77 MC9. Le memorie sono da 8/12 GB di RAM LPDDR4X (con Virtual RAM fino a +7 GB) e 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile, mentre la batteria è da 4.500 mAh con ricarica SuperDart da 65W.

Il comparto fotografico si basa su un triplo modulo da 64+8+2 MP con grandangolo e macro ed una selfie camera da 16 MP. Quanto al resto delle specifiche, lo smartphone è dotato di speaker stereo Dolby Atmos e Hi-Res Audio, ingresso mini-jack da 3,5 mm e motore di vibrazione lineare. Lato software, troviamo Android 11 con Realme UI 2.0, ma sarà sicuramente aggiornato all'ultima Realme UI 3.0.

Realme GT Neo 2T – Prezzo e disponibilità

Realme GT Ne 2T sarà disponibile all'acquisto in Cina e India ai seguenti prezzi:

8/128 GB : 2.099 yuan ( 281€ )

: 2.099 yuan ( ) 8/256 GB : 2.299 yuan ( 308€ )

: 2.299 yuan ( ) 12/256 GB: 2.599 yuan (348€)

GT Neo 2T Global? Il CMO di Realme lancia l'indizio

A qualche settimana dalla presentazione cinese, Realme GT Neo 2T comincia a far parlare di sé anche al di fuori della madrepatria. Infatti, da un tweet del CMO Global del brand, Francis Wong, ci potrebbe essere un chiaro indizio di un approdo alle nostre latitudini di questo smartphone, come accadrà con il fratello GT Neo 2. Chiaramente, bisogna andar sempre molto cauti, sebbene l'indizio arrivi da una fonte ufficiale, attendendo ulteriori conferme in merito.

