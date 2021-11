Realme GT Neo 2 è al prezzo lancio per tutto il Black Friday

Arrivato in Italia come uno degli smartphone più interessanti di fine 2021, Realme GT Neo 2 deve tutto al rapporto qualità/prezzo, specie quando è in offerta. Come avviene tramite lo store ufficiale del brand, dove il nuovo flagship è ora al prezzo lancio per tutto il Black Friday, di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento.

Realme GT Neo 2 in offerta sullo store ufficiale: disponibile in tutte le configurazioni

Realme GT Neo 2 è uno smartphone che possiamo definire tutto sommato completo. Ha un pannello AMOLED E4, con un refresh rate a 120 Hz ideale per giocare, ma anche un chipset Snapdragon 870 con frequenza di clock fino a 3.2 GHz. Se non bastasse, ha anche un innovativo sistema di raffreddamento realizzato con gel termico con particelle di diamante a 8 strati.

Per chi guarda all'autonomia, la batteria da 5.000 mAh è coadiuvata da un'ottima ricarica a 65W, mentre per chi cerca ottimi scatti, la fotocamera tripla ha un sensore principale da 64 MP. Non mancano speaker stereo, Dolby Atmos, vibrazione Asse-X e tante altre specifiche al top.

Trovate quindi Realme GT Neo 2 in offerta al prezzo lancio sullo store ufficiale del brand e potete ottenerlo in tutte le configurazioni, quindi 8/128 e 12/256 GB, fino al 29 novembre 2021 ma non va perso tempo, perché potrebbero terminare!

