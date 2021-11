Realme GT Neo 2 è quasi il migliore nell’autonomia, per DxOMark

Annunciato in Italia nelle scorse settimane, Realme GT Neo 2 ha già dimostrato di sapersi distinguere. Non soltanto per il design azzardato, non soltanto per il rapporto qualità/prezzo, ma anche per il comparto batteria. Perlomeno secondo i test DxOMark, che lo hanno prontamente piazzato in seconda posizione sul podio, subito dietro al leader attuale, cioè il “cugino” OPPO Reno 6.

DxOMark premia il comparto batteria di Realme GT Neo 2

Le specifiche tecniche di Realme GT Neo 2 comprendono una capiente batteria da 5.000 mAh con capacità di ricaricarsi a 65W, il tutto con lo Snapdragon 870 a 7 nm e uno schermo OLED da 6,62″ Full HD+ a 120 Hz. Tutte caratteristiche che gli hanno permesso di raggiungere 89 ore con uso leggero (media di 2,5 ore al giorno), 60 ore con uso moderato (4 ore al giorno) e 37 ore con uso intensivo (7 ore al giorno). DxOMark ha apprezzato la linearità della sua batteria, con una scarica costante e senza picchi negativi improvvisi. Se confrontato con competitor come OPPO Reno 6 5G e Xiaomi 11T, il flagship Realme dimostra di consumare meno nello streaming audio/video e nella navigazione GPS.

Autonomia a parte, la ricarica SuperDart gli permette di passare dallo 0% al 100% in 41 minuti, arrivando al 90% in circa 30 minuti. Sotto questo punto di vista, finora Realme GT Neo 2 è il migliore per DxOMark: nonostante abbia la stessa 5.000 mAh e una leggermente migliore ricarica a 67W, Xiaomi 11T impiega 46 minuti per caricarsi completamente.

Con l'ingresso di Realme GT Neo 2, ecco come cambia la classifica di DxOMark Battery:

96 – OPPO Reno 6 5G

94 – Realme GT Neo 2

89 – Xiaomi 11T , Apple iPhone 13 Pro Max, OnePlus Nord CE, vivo Y72 5G

, Apple iPhone 13 Pro Max, OnePlus Nord CE, vivo Y72 5G 88 – Samsung Galaxy M51

87 – Redmi Note 10

86 – OPPO A74, Wiko Power U30

85 – OPPO Reno 6 Pro 5G

84 – Redmi Note 10 Pro

82 – OPPO A94 5G

81 – Xiaomi 11T Pro, OPPO Find X3 Neo

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 OGGI è Cyber Monday, scopri ledell'anno da