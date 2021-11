Realme DIZO lancia le offerte per il Cyber Monday: smartwatch a partire da 31€!

Siamo ormai nel vivo del Cyber Monday e gli sconti più piccanti sono sul tavolo: abbiamo avuto un bel po' di indossabili, vacuum cleaner e perfino notebook e ci avviamo lentamente verso le battute finali. Se le offerte viste finora sono ancora troppo salate e puntate al risparmio assoluto, allora dovreste dare una possibilità a DIZO, il primo brand low budget di Realme, e alle sue offerte per l'occasione!

Realme DIZO: tutte le offerte su smartwatch e accessori per il Cyber Monday





Nel caso in cui abbiate bisogno di rinfrescarvi la memoria, DIZO è il sub-brand di Realme e si occupa principalmente di smartwatch, cuffie e accessori low cost. Diciamo pure che si tratta di rebrand dei prodotti della casa madre, con il medesimo look, le stesse caratteristiche, ma sotto il marchio DIZO (anche se non sono mancati dispositivi inediti!). Il portfolio della compagnia vanga già un buon numero di dispositivi, tra cui DIZO Watch e l'ultimo Watch 2, le cuffie Buds Z e perfino un paio di feature phone. Voglia di provare qualcosa di nuovo e – soprattutto – di economico (ma senza rinunciare alla qualità, dato che si parla pur sempre di Realme)?

Di seguito trovate una selezione di prodotti Realme DIZO a prezzo super scontato su AliExpress, in occasione del Cyber Monday: se non visualizzate correttamente i vari box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Realme (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 OGGI è Cyber Monday, scopri ledell'anno da