Qualcomm rivoluziona i suoi chipset: in arrivo Snapdragon 8 Gen 1

A quanto pare alla fine il prossimo chipset di punta di Qualcomm non arriverà come Snapdragon 898. Anche se manca ancora una conferma esplicita, il chipmaker ha fatto intendere che l'imminente SoC high-end arriverà come Snapdragon 8 Gen 1; inoltre ha annunciato le nuove linee guida per le future piattaforme, le quali arriveranno tutte con una nomenclatura più semplice da seguire.

Qualcomm annuncia lo Snapdragon 8 Gen 1, in arrivo il 30 novembre

Basta confusione e sigle da ricordare: Qualcomm – in vista del summit del 30 novembre – ha annunciato una nuova era per i suoi chipset Snapdragon. Il prossimo modello di punta avrà il numero di modello 8 ed una sigla per indicare la generazione: di conseguenza il nome Snapdragon 8 Gen 1 è praticamente confermato (anche se ne sapremo di più durante l'evento di lancio). A proposito della presentazione, il debutto del SoC è confermato per il 30 novembre, giorno di apertura del tech summit di Qualcomm.

Quindi il 2022 non ci porterà solo un SoC premium nuovo di zecca, ma anche tanti piccoli cambiamenti per questo storico brand. La vera rivoluzione sta in primis nella semplificazione: lo scopo di Qualcomm è quello di offrire una nuova nomenclatura per le sue piattaforme mobili. Questa sarà più coerente e facile da seguire, in modo che gli utenti saranno sempre in grado di tenere il passo con le nuove uscite e potranno comprendere al volo i dispositivi basati su Snapdragon. Anche se questo aspetto non è stato chiarito, è probabile che tutte le serie subiranno un rebrand: avremo quindi lo Snapdragon 6 Gen 1, lo Snapdragon 7 Gen 1 e così via.

I vari chipset saranno anche distinti dai colori all'interno dei loghi: la serie di punta utilizzerà un badge Gold mentre per le altre ci saranno colorazioni Midnight, Gunmetal, Nickel e Red.

Altro cambiamento riguarda la separazione tra i marchi Qualcomm e Snapdragon: ora quest'ultimo sarà un marchio autonomo e non sarà più abbinato al marchio del chipmaker (tranne dove necessario). Inoltre sparirà il suffisso 5G, dato che ormai la stragrande maggioranza dei dispositivi è votata al nuovo standard di connettività.

Qualcomm non ha ancora fornito dettagli tecnici ma se siete in vena di anticipazioni, qui trovate alcune indiscrezioni in merito alle specifiche dello Snapdragon 8 Gen 1 (da prendere con le pinze fino ad una conferma ufficiale).

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da